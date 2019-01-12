Восстановлено движение на участке дорог Донецк-Васильевка и Кутейниково КПП «Успенка»
На сегодняшний день в Республике остаются временно закрытыми для движения всех видов транспортных средств три участка автодорог общего пользования. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ДНР.
- Благодатное – Малая Шишовка – Большая Шишовка - (Т-05-17);
- Терновое – Петровское (С051716 от Т-05-17);
- Мануйловка – Дмитровка, с. Сауровка (С051730 от Н-21).
Восстановлено движение на участках:
- Донецк-Васильевка (Старобешевский район) - Т-05-08;
- Кутейниково – КПП «Успенка» - Т-05-07.
- Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения: пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышать скорость. В условиях недостаточной видимости необходимо двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями, - говорится в сообщении полицейских.
Если Вы попали в сложную дорожную обстановку, ДТП или вам необходима экстренная помощь, обращайтесь по телефонам горячей линии Управления ГАИ МВД ДНР: 071-303-45-08, 071-361-73-78.