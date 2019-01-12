Восстановлено движение на участке дорог Донецк-Васильевка и Кутейниково КПП «Успенка»

СЕГОДНЯ 16:21 2019-01-12T16:21:44+03:00

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На сегодняшний день в Республике остаются временно закрытыми для движения всех видов транспортных средств три участка автодорог общего пользования. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ДНР.

- Благодатное – Малая Шишовка – Большая Шишовка - (Т-05-17);

- Терновое – Петровское (С051716 от Т-05-17);

- Мануйловка – Дмитровка, с. Сауровка (С051730 от Н-21).

Восстановлено движение на участках:

- Донецк-Васильевка (Старобешевский район) - Т-05-08;

- Кутейниково – КПП «Успенка» - Т-05-07.

- Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения: пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышать скорость. В условиях недостаточной видимости необходимо двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями, - говорится в сообщении полицейских.

Если Вы попали в сложную дорожную обстановку, ДТП или вам необходима экстренная помощь, обращайтесь по телефонам горячей линии Управления ГАИ МВД ДНР: 071-303-45-08, 071-361-73-78.