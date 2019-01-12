Турция вооружит Украину новыми ударными беспилотниками для обстрелов Донбасса

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-12T13:55:43+03:00

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Государственная компания Укрспецэкспорт и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для ВСУ новейших ударных беспилотников Bayraktar TB2. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петро Порошенко.

- Эти новые барабаны БПЛА, включающие в себя активный уровень в дополнение к технологическим характеристикам, также могут быть довооруженными современным высококачественным оружием для уничтожения бронетехники, инженерных и морских целей, - говорится в сообщении.

Справка «КП»

Bayraktar TB2 - турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат производства компании Baykar Makina. Высота полета: 6750 м., Автономность: 24 ч., Радиус действия - 150 км., Длина: 6,5 метров, Максимальная взлетная масса: 560 кг., Грузоподъемность: 50 кг., Размах крыла: 12 м., Максимальная скорость: 222 км / ч, Крейсерская скорость: 130 км / ч.

Этот беспилотник побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных БЛА по продолжительности полета. Так во время тестовых полетов в июне и августе 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.