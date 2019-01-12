Пять команд из ДНР поборются за участие в Высшей лиге КВН

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-12T13:24:19+03:00

Они отправились на «КиВиН-2019» в Сочи

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С сегодняшнего дня по 25 января в Сочи будет проходить 30-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2019». Из Донецкой Народной Республики в нем примут участие пять студенческих команд КВН.

- Выступят команды КВН - ДонНТУ «Донецкий кряж», ДонНУ «Амстердам», ДонНМУ «Донецкие», ДАВД МВД «Преступление и наказание» и сборная ДонНУ и ДонНАСА «Розовый гусь», - отметили в представительстве Русского центра.

Фестиваль пройдет в рамках сезона Высшей лиги КВН и соберет более 600 команд из порядка 15 стран. По результатам будет комплектоваться состав команд Высшей лиги КВН.