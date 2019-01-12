ВСУ обстреляли в ЛНР Фрунзе, Логвиново и Желобок

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-12T12:56:13+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики

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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

- Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Логвиново и Желобок, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что огонь велся из минометов и другого вооружения.

- Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов АГС, - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, ВСУ выпустили по ДНР 90 боеприпасов. Под огнем ВСУ оказались: северная окраина Донецка («Вольво-Центр»), а также столичный аэропорт, поселки Жабичево и шахты Трудовская; горловский поселок Широкая Балка; Ясиноватая и ее село Крутая Балка; села Саханка, Ленинское, Коминтерново на юге ДНР.