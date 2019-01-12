В ЛНР из снежного плена вызволили 184 человека и 26 машин

СЕГОДНЯ 12:50 2019-01-12T12:50:34+03:00

Об этом сообщили в МЧС Республики

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За прошедшие сутки спасатели МЧС Луганской Народной высвободили из снежного плена на дорогах 26 машин, в которых находились 184 человека. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.

- Cотрудниками МЧС ЛНР из снежных заносов было извлечено 26 единиц автотранспортных средств, в которых находились 184 человека, - говорится в сообщении.

Ситуация на дорогах Республики остается сложной. По-прежнему сложными для проезда остаются дороги, ведущие к удаленным селам и поселкам Республики.

- Сейчас мы пытаемся максимально охватить и обеспечить проезд ко всем сельским населенным пунктам, - сказал директор государственного унитарного предприятия ЛНР «Луганский автодор» Олег Коваль.

Руководитель автодора призвал водителей в ближайшие дни по возможности воздержаться от дальних поездок по территории Республики.