В ЛНР из снежного плена вызволили 184 человека и 26 машин
За прошедшие сутки спасатели МЧС Луганской Народной высвободили из снежного плена на дорогах 26 машин, в которых находились 184 человека. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
- Cотрудниками МЧС ЛНР из снежных заносов было извлечено 26 единиц автотранспортных средств, в которых находились 184 человека, - говорится в сообщении.
Ситуация на дорогах Республики остается сложной. По-прежнему сложными для проезда остаются дороги, ведущие к удаленным селам и поселкам Республики.
- Сейчас мы пытаемся максимально охватить и обеспечить проезд ко всем сельским населенным пунктам, - сказал директор государственного унитарного предприятия ЛНР «Луганский автодор» Олег Коваль.
Руководитель автодора призвал водителей в ближайшие дни по возможности воздержаться от дальних поездок по территории Республики.