В ОБСЕ заявили о сбитом ВСУ беспилотнике
В ежедневном отчете мониторинговой миссии ОБСЕ сообщатся, что в районе подконтрольно Киеву территории Донбасса был сбит беспилотный летательный аппарат международной миссии.
- Во время осуществления полета мини-БПЛА к востоку от Попасной команда миссии слышала шесть очередей из стрелкового оружия приблизительно в двух километрах к востоку от своего местонахождения. По оценке наблюдателей, огонь велся по БПЛА, - говорится в сообщении.
После этого члены мониторинговой миссий потеряли контроль над техникой.
- Мини-беспилотник потерял высоту, а члены патруля специальной мониторинговой миссии потеряли управление над ним. Наблюдателям не удалось вернуть этот БПЛА, - добавили в ОБСЕ.