В ОБСЕ заявили о сбитом ВСУ беспилотнике

СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-12T12:27:36+03:00

Члены специальной мониторинговой миссии потеряли контроль над БПЛА недалеко от Попасной

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В ежедневном отчете мониторинговой миссии ОБСЕ сообщатся, что в районе подконтрольно Киеву территории Донбасса был сбит беспилотный летательный аппарат международной миссии.

- Во время осуществления полета мини-БПЛА к востоку от Попасной команда миссии слышала шесть очередей из стрелкового оружия приблизительно в двух километрах к востоку от своего местонахождения. По оценке наблюдателей, огонь велся по БПЛА, - говорится в сообщении.

После этого члены мониторинговой миссий потеряли контроль над техникой.

- Мини-беспилотник потерял высоту, а члены патруля специальной мониторинговой миссии потеряли управление над ним. Наблюдателям не удалось вернуть этот БПЛА, - добавили в ОБСЕ.