ВСУ выпустили по ДНР 90 боеприпасов

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-12T11:27:20+03:00

Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК

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За прошедшие сутки солдаты Вооруженных сил Украины 12 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило 12 раз. Общее количество примененных ими боеприпасов - 90 единиц, - сказано в сообщении.

Под огнем ВСУ оказались: северная окраина Донецка («Вольво-Центр»), а также столичный аэропорт, поселки Жабичево и шахты Трудовская; горловский поселок Широкая Балка; Ясиноватая и ее село Крутая Балка; села Саханка, Ленинское, Коминтерново на юге ДНР.

- При обстрелах применялись танки, минометы калибром 82 мм, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие, - добавили в ведомстве.