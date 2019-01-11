2019-01-11T20:44:45+03:00
Происшествия

В Славянске задержали братьев, ограбивших «Национальную лотерею»

В игровой клуб парни ворвались с предметом, похожим на пистолет
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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«Национальную лотерею» в Славянске ограбили на 3 800 грн.«Национальную лотерею» в Славянске ограбили на 3 800 грн.
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В Славянске задержали двоих братьев по подозрению в разбойном нападении на игровой клуб «Национальная лотерея».

В ходе досудебного расследования установлено, что 9 января, примерно в 02:00, двое мужчин ворвались в один из пунктов «Национальной лотереи», который расположен в Славянске, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставили охранника лечь на пол, а администратора, 19-летнюю девушку - отдать им денежные средства, которые находились в кассе, сообщает прокуратура Донетчины.

Завладев деньгами в сумме 3 800 гривен., нападавшие с места преступления скрылись, однако через несколько часов их местонахождение было установлено.

Злоумышленников, которые оказались братьями в возрасте 22 и 23 лет, задержали в порядке статьи 208 УПК. На время задержания половину средств они успели потратить на оформление загранпаспортов, а другую - на продукты питания.

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