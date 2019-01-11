2019-01-11T18:51:49+03:00
Происшествия

В результате взрыва в Донецке пострадал мужчина

Взрыв прогремел вчера, 10 января, в частном доме в Ленинском районе столице
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: МЧС ДНРФОТО: МЧС ДНР
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В Донецке прогремел очередной взрыв. Спокойный вечер 10 января в Ленинском районе столицы нарушил громкий хлопок. В последствии оказалось, что это был взрыв в частном доме.

— В результате взрыва пострадал мужчина 1973 года рождения, который был госпитализирован в ИНВХ г. Донецка, — рассказали в пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Причиной взрыва стал котёл на твёрдом топливе, установленный в доме и служивший для обогрева жилья.

Отметим, что в МЧС Республики подчеркнули, что ночью столбик термометра может опускаться значительно ниже нулевой отметки, что может привести к частичному замерзанию трубопроводов и расширительных баков. Замерзают они чаще всего в чердачных помещениях, если не утеплены или утеплены плохо. Вода прекращает циркулировать, что резко повышает давление в котле и может привести к взрыву.

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