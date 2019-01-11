2019-01-11T17:47:57+03:00
Происшествия

МЧС ДНР заявило о 4 пострадавших во время обрушения крыши на «Красном рынке» в Макеевке

Все пострадавшие госпитализированы в больницу города
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: ДАНФОТО: ДАН
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Сегодня, 11 января, на «Красном рынке» в Макеевке произошло обрушение крыши торговых рядов. Разрушенными оказались 23 магазина, а под завалами – владельцы, покупатели и продавцы. В МЧС Республики подвели предварительные итоги происшествия.

— В результате происшествия пострадало 4 человека, которые госпитализированы в лечебное учреждение города Макеевки, 3 из которых спасены сотрудниками МЧС, — рассказали в пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

На данный момент работы по разбору завалов полностью завершены. Причины обрушения устанавливаются.

Между тем глава городской администрации Валерий Ляховец рассказал Донецкому Агентству Новостей, что наиболее вероятной причиной обрушения стало скопление большого количества снега на крыше.

— Сейчас руководство государственного предприятия «Рынки Донбасса», которому принадлежит эта собственность, принимают меры по недопущению в будущем подобных случаев, то есть – очистку от снега торговых павильонов, — отметил в разговоре с корреспондентом дан Валерий Ляховец.

Для разбора обрушившихся конструкций От МЧС ДНР было привлечено 14 единиц техники и 63 человека личного состава.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что В Макеевке на «Красном рынке» под тяжестью снега обрушилась крыша (подробнее…)

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