2019-01-11T17:30:17+03:00
Политика

Впервые за «Рождественское» перемирие ВСУ обстреляли Донбасс из орудий калибром 125 мм

Огонь вёлся по посёлку Ленинское на юге ДНР
Цесанна АНТОНЕНКО
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Менее часа назад украинские силовики впервые с начала «Рождественского» перемирия обстреляли Донбасс из орудий калибром 125 миллиметров. Огонь вёлся по югу ДНР.

— Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по населённому пункту Ленинское, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Огонь вёлся с позиций украинской армии в районе населённого пункта Водяное. Украинские силовики выпустили по территории ДНР 12 снарядов калибром 125 миллиметров. Кроме того, применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

На данный момент информации о жертвах или разрушениях нет.

Напомним, за прошедшие сутки украинская армия восемь раз нарушила режим тишины (подробнее).

Также отметим, что вчера, 10 января, в результате вооружённой агрессии вооружённых формирований Украины были ранены трое сотрудников КП «Компания «Вода Донбасса»», которые расчищали дорогу, ведущую к Васильевской насосной станции первого подъёма ЮДВ (подробнее).

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