Глава ДНР Денис Пушилин пригрозил кадровыми перестановками в некоторых городских администрациях из-за плохой работы по уборке снега

СЕГОДНЯ 17:18 2019-01-11T17:18:54+03:00

Между тем, отличившиеся сотрудники МЧС, которые справились поставленными задачами, будут поощрены

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В Донецке состоялось очередное совещание Главы ДНР Дениса Пушилина и глав городов и районов Республики. Центральной темой обсуждения стала уборка снега на трассах и в населённых пунктах.

— Некоторые руководители городов и районов неудовлетворительно организовали работу по ликвидации последствий сложных погодных условий. По результатам полного анализа деятельности будут сделаны кадровые изменения, — заявил Денис Владимирович.

В противовес выговорам, на совещании прозвучала и благодарность сотрудникам МЧС Республики, которые, по словам Главы ДНР, справились с поставленными задачами. Некоторые, особо отличившиеся спасатели, будут поощрены.

Также Денис Пушилин подчеркнул, что наиболее сложная ситуация сложилась на дорогах Шахтёрского и Тельмоновского районов ДНР.

— Для оперативного решения проблемных вопросов необходимо усилить взаимодействие между коммунальными службами городов и районов, аварийными службами и министерствами, отвечающими за оперативную ликвидацию чрезвычайных происшествий на дорогах. Особое внимание следуют уделить прифронтовым районам, — сказал Глава Республики.

Отметим, что с 1 по 8 января было очищено от снега более 19 тысяч километров дорог. На данный момент погодные условия в ДНР всё ещё не устойчивые.

Напомним, что МЧС и ГАИ Республики обращаются к гражданам с просьбой не покидать города без экстренной необходимости и, по возможности, не использовать личный транспорт пока погода не нормализуется.