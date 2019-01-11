В ДНР всё ещё закрыты три участка автодорог общего пользования

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-11T13:03:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока МЧС ДНР продолжает ликвидировать последствия сильных снегопадов и метелей, в Республике всё ещё полностью перекрыты три трассы. На трёх участках дорог сильно затруднено движение автомобилей и в целом ситуация достаточно сложная.

— На территории Республики временно закрыты для движения всех видов транспортных средств 3 участка автодорог общего пользования: Благодатное – Малая Шишовка – Большая Шишовка - (Т-05-17); Терновое – Петровское (С051716 от Т-05-17); Мануйловка – Дмитровка, с. Сауровка (С051730 от Н-21), — проинформировали в Министерстве внутренних дел ДНР.

На участках дорог Рассыпное – Никишино со стороны Шахтерска в Шахтерском районе; Донецк – Васильевка (Старобешевский район) и Кутейниково – КПП «Успенка» сильно затруднено движение автомобильного транспорта.

Напомним, что за сутки спасатели ДНР вытащили из снежных заносов 53 человек, 2 из которых дети (подробнее).

Кроме того, МЧС и ГАИ Республики обращаются к гражданам с просьбой не покидать города без экстренной необходимости и, по возможности, не использовать личный транспорт пока погода не нормализуется.