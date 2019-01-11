Спасатели ДНР вызволили из снежных заносов 53 человека за сутки. Среди них 2 детей

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-11T12:25:51+03:00

Для ликвидации последствий сильного снега по-прежнему задействованы 37 снегоуборочных машин и 120 человек

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МЧС Республики продолжает работы по очистке дорог и спасению людей из снежной ловушки на дорогах ДНР. За минувшие сутки было спасено более пятидесяти человек и их автомобили.

— За сутки сотрудники МЧС освободили из снежных заносов 31 единицу автомобильной техники и 53 человека, в том числе 2 детей, — продолжают держать нас в курсе событий в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Для очистки дорог было задействовано 37 снегоуборочных машин и 120 человек.

Между тем, за время ликвидации последствий снегопадов было спасено 1 645 человек, в том числе 37 детей, а погодные условия в ДНР улучшаться пока не спешат.

Напомним, что МЧС и ГАИ Республики обращаются к гражданам с просьбой не покидать города без экстренной необходимости и, по возможности, не использовать личный транспорт пока погода не нормализуется.

Кроме того, для людей, застрявших в снежной ловушке открыты телефоны горячей линии МЧС ДНР: (062)-342-69-99, 071 342 69 99.