Спасатели ДНР вызволили из снежных заносов 53 человека за сутки. Среди них 2 детей
МЧС Республики продолжает работы по очистке дорог и спасению людей из снежной ловушки на дорогах ДНР. За минувшие сутки было спасено более пятидесяти человек и их автомобили.
— За сутки сотрудники МЧС освободили из снежных заносов 31 единицу автомобильной техники и 53 человека, в том числе 2 детей, — продолжают держать нас в курсе событий в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.
Для очистки дорог было задействовано 37 снегоуборочных машин и 120 человек.
Между тем, за время ликвидации последствий снегопадов было спасено 1 645 человек, в том числе 37 детей, а погодные условия в ДНР улучшаться пока не спешат.
Напомним, что МЧС и ГАИ Республики обращаются к гражданам с просьбой не покидать города без экстренной необходимости и, по возможности, не использовать личный транспорт пока погода не нормализуется.
Кроме того, для людей, застрявших в снежной ловушке открыты телефоны горячей линии МЧС ДНР: (062)-342-69-99, 071 342 69 99.