«Вода Донбасса» планирует продолжить расчистку дороги, где вчера были ранены трое коммунальщиков

СЕГОДНЯ 11:42 2019-01-11T11:42:13+03:00

Для этого были запрошены дополнительные гарантии безопасности для рабочих

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Несмотря на случившуюся вчера, 10 января, трагедию в районе Васильевской насосной станции первого подъёма ЮДВ, коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса»» планирует продолжать снегоуборочные работы. Сейчас ими запрошены дополнительные гарантии безопасности для своих сотрудников.

— Сегодня, 11 января, КП «Компания «Вода Донбасса»» планирует завершить снегоуборочные работы на автомобильной дороге, которая ведёт к Васильевской насосной станции первого подъёма ЮДВ, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Украинская сторона в СЦКК подтвердила гарантии тишины с 11:00 до 13:00 сегодняшнего дня.

Напомним, что вчера, 10 января, во время снегоуборочных работ сотрудников «Воды Донбасса» в районе Васильевской насосной станции украинская армия открыла огонь по людям. В результате трое мужчин были ранены, а машина – сгорела (подробнее).