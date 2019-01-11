2019-01-11T10:59:24+03:00
Происшествия

Спасатели ЛНР за сутки освободили из снежного плена 32 человека

Вместе со своими хозяевами на расчищенные участки дороги были доставлены и 17 машин
Цесанна АНТОНЕНКО
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Пока погода в Донбассе продолжает буйствовать и преподносить сюрпризы в виде то снега, то дождя, сотрудники МЧС ликвидируют последствия ненастья, расчищая дороги, вытаскивая людей и машины из снежных заносов. За прошелшие сутки спасатели ЛНР спасли из снежной ловушки более 30 человек и их машины.

— Сотрудниками МЧС ЛНР из снежных заносов было извлечено 17 единицы автотранспортных средств, в которых находились 32 человека, — сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Ранее сообщалось, что ситуация на дорогах Республики остаётся сложной из-за продолжающихся снегопадов и сильного ветра.

Напомним, что МЧС и ГАИ Республики обращаются к гражданам с просьбой не покидать города без экстренной необходимости и, по возможности, не использовать личный транспорт пока погода не нормализуется.

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