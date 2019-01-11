ВСУ выпустили по ДНР полсотни снарядов за сутки. Три человека ранены

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:08:04+03:00

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Украинская армия продолжает игнорировать минские договорённости и вести ежедневные обстрелы ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано восемь нарушений режима тишины. Обстрелы велись на трёх направлениях и без жертв не обошлось.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Донецк (Воьво-центр), Ясиноватая, Крутая Балка и Жабичево, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В результате вооружённой агрессии украинских силовиков вчера, 10 января, были ранены трое сотрудников КП «Компания «Вода Донбасса»», которые расчищали дорогу на пути к Васильевской насосной станции первого подъёма ЮДВ (подробнее).

Всего по территории Республики выпустили 50 боеприпасов, среди которых мины калибром 82 миллиметра, гранаты РПГ/СПГ и АГС, снаряды БМП/БТР.

Напомним, что в результате вчерашнего обстрела сотрудников «Воды Донбасса» один мужчина получил осколочные ранения, двое других были контужены (подробнее).