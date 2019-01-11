2019-01-11T09:08:53+03:00
Политика

За сутки ВСУ четыре раза нанесли удар по ЛНР

Четыре населённых пункта оказались под огнём украинской армии
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые формирования Украины постепенно накаляют ситуацию на линии соприкосновения. За минувшие сутки они четыре раза открыли огонь по территории ЛНР, обстреляв четыре населённых пункта Республики.

— Под обстрел украинских вооружённых формирований попали позиции Народной милиции ЛНР в районах населённых пунктов Калиново, Донецкий, Калиново-Борщеватое и Калиновка, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

По населённому пункту Калиново в 12:00 выпустили пять гранат АГС-17, стреляли из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. В 12:25 был открыт огонь по посёлку Калиновка. По нему выпустили 15 гранат АГС-17. Населённый пункт Донецкий подвергся обстрелу в 16:30, когда украинские силовики применили 7 гранат РПГ-7 и стрелковое оружие для обстрелов посёлка. В 16:30 миномётному обстрелу подвергся посёлок Калиново-Борщеватое. По нему ударили 13 мин калибром 120 миллиметров, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

На данный момент информация о жертвах или разрушениях не поступала.

Напомним, что 8 января, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, украинская армия открыла огонь по Первомайску, когда там проходили очистительные работы.

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