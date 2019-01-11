За сутки ВСУ четыре раза нанесли удар по ЛНР
Вооружённые формирования Украины постепенно накаляют ситуацию на линии соприкосновения. За минувшие сутки они четыре раза открыли огонь по территории ЛНР, обстреляв четыре населённых пункта Республики.
— Под обстрел украинских вооружённых формирований попали позиции Народной милиции ЛНР в районах населённых пунктов Калиново, Донецкий, Калиново-Борщеватое и Калиновка, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.
По населённому пункту Калиново в 12:00 выпустили пять гранат АГС-17, стреляли из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. В 12:25 был открыт огонь по посёлку Калиновка. По нему выпустили 15 гранат АГС-17. Населённый пункт Донецкий подвергся обстрелу в 16:30, когда украинские силовики применили 7 гранат РПГ-7 и стрелковое оружие для обстрелов посёлка. В 16:30 миномётному обстрелу подвергся посёлок Калиново-Борщеватое. По нему ударили 13 мин калибром 120 миллиметров, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
На данный момент информация о жертвах или разрушениях не поступала.
Напомним, что 8 января, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, украинская армия открыла огонь по Первомайску, когда там проходили очистительные работы.