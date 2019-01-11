В Луганске эпидемия ОРВИ

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:45:50+03:00

максимальный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Луганске ожидается в конце января-начале февраля

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Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Луганске на 5-10% превышает эпидпорог; зарегистрировано семь случаев гриппа. Об этом сообщил и. о. главного санитарного врача города Спартак Гаврик.

- На 10 января отмечается незначительное, на 5-10%, превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах жителей Луганска, – сказал он.

Спартак Гаврик рассказал, что специалистами СЭС проводится ежедневный мониторинг состояния температурного режима в детских, образовательных и медучреждениях города, посещаемости детсадов и школ, а также проведено санитарно-эпидемиологическое обследование столичных культурно-развлекательных учреждений. В итоге при обследовании больных с тяжелым течением ОРВИ лабораторно подтверждено семь случаев заболеваний гриппом.

По данным санврачей, максимальный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Луганске ожидается в конце января-начале февраля 2019 года.