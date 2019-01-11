В Луганске эпидемия ОРВИ
Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Луганске на 5-10% превышает эпидпорог; зарегистрировано семь случаев гриппа. Об этом сообщил и. о. главного санитарного врача города Спартак Гаврик.
- На 10 января отмечается незначительное, на 5-10%, превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах жителей Луганска, – сказал он.
Спартак Гаврик рассказал, что специалистами СЭС проводится ежедневный мониторинг состояния температурного режима в детских, образовательных и медучреждениях города, посещаемости детсадов и школ, а также проведено санитарно-эпидемиологическое обследование столичных культурно-развлекательных учреждений. В итоге при обследовании больных с тяжелым течением ОРВИ лабораторно подтверждено семь случаев заболеваний гриппом.
По данным санврачей, максимальный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Луганске ожидается в конце января-начале февраля 2019 года.