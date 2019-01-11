2019-01-11T07:42:57+03:00
Происшествия

В Мариуполе из-за нерабочего светофора под колеса авто попал 9-летний ребенок

Почему светофор не работает уже месяц – чиновники не говорят
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ДТП произошло в центре МариуполяДТП произошло в центре Мариуполя
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В Мариуполе нерабочий светофор стал причиной дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал 9-летний ребенок. Об этом сегодня сообщили в Скорой помощи Мариуполя.

Происшествие случилось днем 9 января в Центральном районе города на пересечении улиц Успенской и проспекта Металлургов. Ребенок попал под колеса автомобиль Toyota. С закрытым переломом правой руки его госпитализировали.

Как удалось выяснить журналистам, светофор не работает уже месяц. Официальных комментариев почему так долго не устранили поломку в «Донбасс-информ-ресурсы» получить не удалось.

К слову, власти города ведут переговоры, чтобы все светофоры были переданы на баланс города. Передача произойдет не раньше середины 2019 года.

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