Пушилин назвал циничным пренебрежением минскими соглашениями обстрел работников «Воды Донбасса»
Обстрел украинскими военными гражданских автомобилей под Ясиноватой продемонстрировал циничное пренебрежение Минскими соглашениями. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя ЧП с ранением сотрудников компании «Вода Донбасса».
- Это возмутительное нарушение Минских соглашений. Очевидно, что стрелявшие отдавали себе отчет, что обстреливают гражданскую технику, выполняющую исключительно гуманитарные задачи. Украина в очередной раз демонстрирует циничное пренебрежение Минскими договоренностями, - сказал Денис Владимирович.
Глава Республики призвал мировую общественность и страны «нормандского формата» надавить на Киев в части выполнения Комплекса мер.
- То, что позволяет себе Киев – это военные преступления и преступления против человечности. Украину нужно и должно остановить, - подчеркнул Пушилин.