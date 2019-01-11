Пушилин назвал циничным пренебрежением минскими соглашениями обстрел работников «Воды Донбасса»

11 Янв. 2019 2019-01-11T04:14:42+03:00

Глав ДНР призвал мировую общественность и страны «нормандского формата» надавить на Киев

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Обстрел украинскими военными гражданских автомобилей под Ясиноватой продемонстрировал циничное пренебрежение Минскими соглашениями. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя ЧП с ранением сотрудников компании «Вода Донбасса».

- Это возмутительное нарушение Минских соглашений. Очевидно, что стрелявшие отдавали себе отчет, что обстреливают гражданскую технику, выполняющую исключительно гуманитарные задачи. Украина в очередной раз демонстрирует циничное пренебрежение Минскими договоренностями, - сказал Денис Владимирович.

Глава Республики призвал мировую общественность и страны «нормандского формата» надавить на Киев в части выполнения Комплекса мер.

- То, что позволяет себе Киев – это военные преступления и преступления против человечности. Украину нужно и должно остановить, - подчеркнул Пушилин.