В прифронтовой Ясиноватой открыли каток

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:19:16+03:00

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Торжественное открытие ледовой площадки под открытым небом состоялось сегодня в прифронтовой Ясиноватой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

- В прифронтовой Ясиноватой открыли ледовую площадку под открытым небом. Мероприятие собрало около ста человек – ребят школьного и дошкольного возраста, их родителей и учителей, — отметили в ОДДР.

Там добавили, что на открытии катка также присутствовали министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков, и.о. мэра Ясиноватой Олег Моргун, а также депутаты НС ДНР от фракции «Донецкая Республика» Михаил Жуков и Александр Бондаренко. Отмечается, что площадка открылась хоккейным матчем между командами ясиноватских школьников.

Площадь катка составляет около 600 квадратных метров. Она будет работать ежедневно до наступления комендантского часа, вход бесплатный. Кататься можно на собственных коньках или взять их напрокат.