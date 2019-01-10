2019-01-10T19:19:16+03:00
Общество

В прифронтовой Ясиноватой открыли каток

Площадь катка составляет около 600 квадратных метров
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Каток будет бесплатным.Каток будет бесплатным.
Изменить размер текста:

Торжественное открытие ледовой площадки под открытым небом состоялось сегодня в прифронтовой Ясиноватой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

- В прифронтовой Ясиноватой открыли ледовую площадку под открытым небом. Мероприятие собрало около ста человек – ребят школьного и дошкольного возраста, их родителей и учителей, — отметили в ОДДР.

Там добавили, что на открытии катка также присутствовали министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков, и.о. мэра Ясиноватой Олег Моргун, а также депутаты НС ДНР от фракции «Донецкая Республика» Михаил Жуков и Александр Бондаренко. Отмечается, что площадка открылась хоккейным матчем между командами ясиноватских школьников.

Площадь катка составляет около 600 квадратных метров. Она будет работать ежедневно до наступления комендантского часа, вход бесплатный. Кататься можно на собственных коньках или взять их напрокат.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Названо имя командира ВСУ, который причастен к обстрелу машины КП «Вода Донбасса»
Эдуард Басурин об обстреле ВСУ сотрудников «Вода Донбасса»: Украина намеренно создает предпосылки к гуманитарной катастрофе
Куда звонить в Донецке, чтобы сбили сосульки: номера аварийно-диспетчерских служб
«Мы просто чистили снег»: Пострадавшие сотрудники компании «Вода Донбасса» рассказали об обстреле
Сотрудник предприятия «Вода Донбасса»: ВСУ стреляли целенаправленно
В ДНР за выброс снега с тротуара на дорогу – штраф
Украина перебросила в Донбасс пушки «Рапира» и станцию радиоразведки
Какие дороги перекрыты из-за непогоды в ДНР
Получивший осколочное ранение сотрудник предприятия «Вода Донбасса» доставлен в больницу
Украинские боевики нанесли минометный удар по северу Горловки
Обстрел ВСУ под Ясиноватой: ранены трое сотрудников КП «Вода Донбасса»
Глава миссии ООН в Украине Фиона Фрейзер приехала в Донбасс
Командир украинских боевиков: Еще немного и вернуть Донбасс в Украину уже не удастся
В 2018 году с участием автобусов в ДНР произошло 110 ДТП
За неделю снегопадов из снежных заносов спасены 1600 человек
Донецк: На заправках ДНР цена на газ снизилась на 2 рубля
Рождественское перемирие проходит под саундтрек артобстрелов