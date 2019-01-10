Названо имя командира ВСУ, который причастен к обстрелу машины КП «Вода Донбасса»

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:44:25+03:00

В результате обстрела один из потерпевших был госпитализирован в больницу с ранением грудной клетки

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В пресс-службе Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что обстрел района Ясиноватой, в результате которого сегодня пострадали трое сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса», был осуществлен силовиками 93-й механизированной бригады ВСУ.

- Сегодня, военные преступники из 93-й механизированной бригады под непосредственным командованием Владислава Клочкова совершили очередной акт агрессии в отношении мирных жителей, - заявили в УНМ ДНР.

Напомним, в результате обстрела один из потерпевших был госпитализирован в больницу с ранением грудной клетки. Ещё двое сотрудников получили контузию. В ДНР дали оценку акту агрессии со стороны Украины, как предпосылку к гуманитарной катастрофе.