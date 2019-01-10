Эдуард Басурин об обстреле ВСУ сотрудников «Вода Донбасса»: Украина намеренно создает предпосылки к гуманитарной катастрофе

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:21:14+03:00

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Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин прокомментировал обстрел со стороны ВСУ автомобиля компании «Вода Донбасса», в результате которого пострадали трое гражданских.

- Украинское оккупационное командование регулярно заявляет о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе и своей заботе о простых людях. Однако реальные действия свидетельствуют об обратном. Помимо агрессии в отношении сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса», своими агрессивными действиями украинская сторона намеренно создает предпосылки к гуманитарной катастрофе, - заявил Эдуард Басурин.

Он добавил, что прекращение обслуживание инфраструктуры «Вода Донбасса», приведет к тому, что более миллиона мирных граждан, проживающих как на территории ДНР, так и на территории Украины, останутся без воды.

Представители Республики обратились к главе Миссии ОБСЕ с требованием принудить командование «ООС» соблюдать достигнутое «рождественское» перемирие.