Эдуард Басурин об обстреле ВСУ сотрудников «Вода Донбасса»: Украина намеренно создает предпосылки к гуманитарной катастрофе
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин прокомментировал обстрел со стороны ВСУ автомобиля компании «Вода Донбасса», в результате которого пострадали трое гражданских.
- Украинское оккупационное командование регулярно заявляет о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе и своей заботе о простых людях. Однако реальные действия свидетельствуют об обратном. Помимо агрессии в отношении сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса», своими агрессивными действиями украинская сторона намеренно создает предпосылки к гуманитарной катастрофе, - заявил Эдуард Басурин.
Он добавил, что прекращение обслуживание инфраструктуры «Вода Донбасса», приведет к тому, что более миллиона мирных граждан, проживающих как на территории ДНР, так и на территории Украины, останутся без воды.
Представители Республики обратились к главе Миссии ОБСЕ с требованием принудить командование «ООС» соблюдать достигнутое «рождественское» перемирие.