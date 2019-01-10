Куда звонить в Донецке, чтобы сбили сосульки: номера аварийно-диспетчерских служб

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:46:19+03:00

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В каждом районе Донецка есть аварийно-диспетчерская служба районной администрации, которая работает круглосуточно. С любым вопросом туда можно обратиться и подать заявку.

- Каждое обращение на линию фиксируется в журнале. Если человек позвонил, сказал адрес и заявил, что эта сосулька угрожает жизни людей и в любой момент может упасть – специалисты приедут по вызову, - рассказали «Комсомолке» в столичной администрации.

Аварийно-диспетчерские службы районов города (круглосуточно)

Буденновский район: 071-308-45-86, 338-30-33

Ворошиловский район: 071-308-45-87, 338-14-20

Калининский район: 071-308-45-88, 294-50-47

Киевский район: 071-308-45-89, 305-70-73

Кировский район: 071-308-45-91, 277-29-33

Куйбышевский район: 071-308-45-90, 253-01-51

Ленинский район: 071-308-45-92, 266-14-91

Петровский район: 071-305-95-60, 313-92-84

Пролетарский район: 071-308-45-93, 387-86-02.