Куда звонить в Донецке, чтобы сбили сосульки: номера аварийно-диспетчерских служб
В каждом районе Донецка есть аварийно-диспетчерская служба районной администрации, которая работает круглосуточно. С любым вопросом туда можно обратиться и подать заявку.
- Каждое обращение на линию фиксируется в журнале. Если человек позвонил, сказал адрес и заявил, что эта сосулька угрожает жизни людей и в любой момент может упасть – специалисты приедут по вызову, - рассказали «Комсомолке» в столичной администрации.
Аварийно-диспетчерские службы районов города (круглосуточно)
Буденновский район: 071-308-45-86, 338-30-33
Ворошиловский район: 071-308-45-87, 338-14-20
Калининский район: 071-308-45-88, 294-50-47
Киевский район: 071-308-45-89, 305-70-73
Кировский район: 071-308-45-91, 277-29-33
Куйбышевский район: 071-308-45-90, 253-01-51
Ленинский район: 071-308-45-92, 266-14-91
Петровский район: 071-305-95-60, 313-92-84
Пролетарский район: 071-308-45-93, 387-86-02.