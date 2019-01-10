«Мы просто чистили снег»: Пострадавшие сотрудники компании «Вода Донбасса» рассказали об обстреле
В то время, когда сотрудники компании «Вода Донбасса» занимались расчисткой дороги от снега для проезда транспорта к станции, Вооруженные силы Украины открыли прицельный огонь по транспорту предприятия.
- Мы просто чистили снег. Внезапно произошел взрыв. Машина разлетелась. Мы попадали и потеряли сознание. Когда пришли в себя, нашли Сергея Карнаухова. Он лежал в снегу. Раскопали. Оказался живой, но раненный в спину. Начали уходить от машины – она загорелась. Дошли до поста, там раненому оказали помощь, - рассказал «WarGonzo» один из пострадавших сотрудников компании «Вода Донбасса» Михаил.
Рассказ выживших после обстрела ВСУ коммунальщиков.ВСУ обстреляли автомобиль компании "Вода Донбасса". Ранены 3 сотрудника компании