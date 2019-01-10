2019-01-10T15:48:44+03:00
Политика

Сотрудник предприятия «Вода Донбасса»: ВСУ стреляли целенаправленно

ВСУ открыли огонь по служебной машине внезапно
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Солдаты Вооруженных сил целенаправленно обстреляли транспортное средство компании «Вода Донбасса». Такое мнение высказал сотрудник предприятия «Вода Донбасса».

- Они знали, что в одно и то же время, по одной и той же дороге едет наша машина, которая доставляет и забирает с насосной станции работников. Поэтому очевидно, что обстрел был спланированным, - сказал он «Комсомолке».

При этом сотрудник предприятия считает, что такие действия украинского руководство направленны лишь на ухудшение обстановки и на новые провокации в Донбассе.

Вероятно, сейчас Порошенко выгодны такие действия. Уже одиннадцатый день идет предвыборная агитация. У него рейтинг не высокий, поэтому он всеми силами пытается его поднять. Не исключены вбросы в украинских СМИ.

Напомним, во время очистки проезда на рабочее место от снега сотрудниками КП «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, ВСУ открыли огонь по служебному автомобилю КП «Вода Донбасса».

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