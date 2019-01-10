2019-01-10T15:41:35+03:00
Политика

В ДНР за выброс снега с тротуара на дорогу – штраф

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: telegraf.comФото: telegraf.com
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В Государственной автомобильно инспекции Донецкой Народной Республики обратились к жителям с просьбой не выбрасывать снег на проезжую часть дорог с тротуаров.

- Снег, выброшенный на проезжую часть дороги при уборке тротуаров и прилегающих территорий, препятствует проезду транспортных средств и угрожает безопасности дорожного движения, - сказали в ГАИ.

Поэтому полицейские предупреждают, что граждане либо представители организаций, осуществляющие выброс снега на проезжую часть, несут ответственность согласно ч. 1 ст. 139 КоАП, которая предусматривает наложение штрафа на граждан в размере до 1020 рублей, на должностных лиц – до 1360 рублей.

- Если указанные нарушения повлекут за собой повреждение транспортных средств, грузов или иного имущества, то в порядке ч. 2 ст. 139 КоАП максимальный размер штрафа для физических лиц возрастает до 1360 рублей, а для должностных – до 1700 рублей, - заявили в Госавтоинспекции.

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