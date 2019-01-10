Украина перебросила в Донбасс пушки «Рапира» и станцию радиоразведки

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:04:42+03:00

Все это вооружение иностранного происхождения

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Украинские боевики разместили в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» («ООС») две батареи противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и станцию радиоэлектронной разведки иностранного производства. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, в район Берестовое, в зону ответственности 54-й бригады вооруженных сил Украины, прибыли две батареи противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

- Кроме того, в районе населенного пункта Казачий Станично-Луганского района отмечена работа станции радиоэлектронной разведки иностранного производства 19-го отдельного полка радио- и радиотехнической разведки, – проинформировал подполковник.

Кроме того, украинская армия днем обстреляла из минометов поселок шахты 6/7 на севере Горловки.

Также во время очистки от снега проезда на рабочее место сотрудниками КП «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, ВСУ открыли огонь по служебному автомобилю КП «Вода Донбасса». Ранены трое сотрудников.