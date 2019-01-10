2019-01-10T14:53:46+03:00
Политика

Какие дороги перекрыты из-за непогоды в ДНР

Закрытыми для всех видов транспорта остаются три участка автодорог
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: vk.comФото: vk.com
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В Государственной автомобильной инспекции сообщили, что на 10 января по решению министерства транспорта ДНР остаются закрытыми для движения всех видов транспортных средств три участка автодорог общего пользования.

- Благодатное – Малая Шишовка – Большая Шишовка - (Т-05-17);

- Терновое – Петровское (С051716 от Т-05-17);

- Мануйловка – Дмитровка, с. Сауровка (С051730 от Н-21).

- Сотрудники ГАИ осуществляют перенаправление транспортных потоков по автомобильным дорогам: Н-21 СтаробельскЛуганск – Красный Луч – МакеевкаДонецк; Т-05-07 Донецк – ХарцызскАмвросиевка – КПП «Успенка»; Т-05-22 от автодороги Н-21– подъезд к Саур Могиле, - сообщили полицейские.

Также из-за снежных переметов на проезжей части затруднено движение на участке дороги Рассыпное – Никишино со стороны Шахтерска в Шахтерском районе Республики.

- Призываем водителей строго соблюдать ПДД, учитывать текущие погодные и дорожные условия, а также воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, - обратились в ГАИ ДНР.

Если Вы попали в сложную дорожную обстановку, ДТП, или Вам необходима экстренная помощь, обращайтесь по телефонам горячей линии Управления ГАИ МВД ДНР: 071-303-45-08, 071-361-73-78.

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