Какие дороги перекрыты из-за непогоды в ДНР

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:53:46+03:00

Закрытыми для всех видов транспорта остаются три участка автодорог

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В Государственной автомобильной инспекции сообщили, что на 10 января по решению министерства транспорта ДНР остаются закрытыми для движения всех видов транспортных средств три участка автодорог общего пользования.

- Благодатное – Малая Шишовка – Большая Шишовка - (Т-05-17);

- Терновое – Петровское (С051716 от Т-05-17);

- Мануйловка – Дмитровка, с. Сауровка (С051730 от Н-21).

- Сотрудники ГАИ осуществляют перенаправление транспортных потоков по автомобильным дорогам: Н-21 Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк; Т-05-07 Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП «Успенка»; Т-05-22 от автодороги Н-21– подъезд к Саур Могиле, - сообщили полицейские.

Также из-за снежных переметов на проезжей части затруднено движение на участке дороги Рассыпное – Никишино со стороны Шахтерска в Шахтерском районе Республики.

- Призываем водителей строго соблюдать ПДД, учитывать текущие погодные и дорожные условия, а также воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, - обратились в ГАИ ДНР.

Если Вы попали в сложную дорожную обстановку, ДТП, или Вам необходима экстренная помощь, обращайтесь по телефонам горячей линии Управления ГАИ МВД ДНР: 071-303-45-08, 071-361-73-78.