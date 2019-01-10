Получивший осколочное ранение сотрудник предприятия «Вода Донбасса» доставлен в больницу

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:53:10+03:00

Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь и перевели в отделение

Изменить размер текста: A A

В приемный покой Ясиноватской центральной районной больницы был доставлен сотрудник предприятия «Вода Донбасса» Сергей Карнаухов 1963 года рождения. Врачи констатировали слепое осколочное ранение грудной клетки.

- Ему уже оказана необходимая медицинская помощь. Состояние нормальное – мужчину уже перевели в отделение, - прокомментировали медики «Комсомолке».

О состоянии ещё двух сотрудников, получивших ранения при обстреле ВСУ пока не сообщается. Данные уточняются.

Напомним, что сегодня в районе Васильевской насосной станции под Ясиноватой ВСУ обстреляли служебный автомобиль с сотрудниками КП «Вода Донбасса». В результате - трое человек получили ранения различной степени тяжести.