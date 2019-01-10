Получивший осколочное ранение сотрудник предприятия «Вода Донбасса» доставлен в больницу
В приемный покой Ясиноватской центральной районной больницы был доставлен сотрудник предприятия «Вода Донбасса» Сергей Карнаухов 1963 года рождения. Врачи констатировали слепое осколочное ранение грудной клетки.
- Ему уже оказана необходимая медицинская помощь. Состояние нормальное – мужчину уже перевели в отделение, - прокомментировали медики «Комсомолке».
О состоянии ещё двух сотрудников, получивших ранения при обстреле ВСУ пока не сообщается. Данные уточняются.
Напомним, что сегодня в районе Васильевской насосной станции под Ясиноватой ВСУ обстреляли служебный автомобиль с сотрудниками КП «Вода Донбасса». В результате - трое человек получили ранения различной степени тяжести.