Украинские боевики нанесли минометный удар по северу Горловки

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:24:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинская армия днем обстреляла из минометов поселок шахты 6/7 на севере Горловки. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Украинские силовики в 13:05 обстреляли поселок шахты 6/7 в Горловке. Было выпущено три мины калибром 82 мм, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, — отметил Якубов.

Добавим, что это уже третий случай применения крупнокалиберных минометов с начала действия в регионе «рождественского» перемирия. Впервые минометный обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в северном пригороде Донецка 29 декабря.

Ранее сегодня сообщалось, что украинские силовики за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня.

Так же сегодня под Ясиноватой ранены трое сотрудников КП «Вода Донбасса».

Ситуация на линии фронта в Донбассе остается напряженной. На протяжении среды бои средней интенсивности шли на основных «горячих» направлениях в ДНР, а также в районе трассы «Бахмутка» в ЛНР. Тяжелое вооружение практически не использовалось. Украинские боевики вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.