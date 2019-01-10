Обстрел ВСУ под Ясиноватой: ранены трое сотрудников КП «Вода Донбасса»

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:13:13+03:00

Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов

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- Во время очистки проезда на рабочее место от снега сотрудниками КП «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, ВСУ открыли огонь по служебному автомобилю КП «Вода Донбасса», - отметил Якубов.

Уточняется, что обстрел велся с направления населенного пункта Каменка с применением СПГ и БМП-1.

- В ходе обстрела ВСУ автомобиль компании загорелся. Сейчас тушение огня осложнено вероятностью новой атаки со стороны украинских боевиков, - добавил Якубов.

Представители Донецкой Народной Республики в СЦКК запросили гарантии безопасности для ликвидации пожара и эвакуации машины. В данный момент детали произошедшего уточняются.

В последний раз Васильевская насосная станция попадала под обстрел со стороны украинских военных в ноябре 2018 года.