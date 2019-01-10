Обстрел ВСУ под Ясиноватой: ранены трое сотрудников КП «Вода Донбасса»
- Во время очистки проезда на рабочее место от снега сотрудниками КП «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, ВСУ открыли огонь по служебному автомобилю КП «Вода Донбасса», - отметил Якубов.
Уточняется, что обстрел велся с направления населенного пункта Каменка с применением СПГ и БМП-1.
- В ходе обстрела ВСУ автомобиль компании загорелся. Сейчас тушение огня осложнено вероятностью новой атаки со стороны украинских боевиков, - добавил Якубов.
Представители Донецкой Народной Республики в СЦКК запросили гарантии безопасности для ликвидации пожара и эвакуации машины. В данный момент детали произошедшего уточняются.
В последний раз Васильевская насосная станция попадала под обстрел со стороны украинских военных в ноябре 2018 года.