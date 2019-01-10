Командир украинских боевиков: Еще немного и вернуть Донбасс в Украину уже не удастся

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:01:23+03:00

То, о чем украинцы только начинают догадываться, давно известно каждому дончанину

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О перспективах освобождения Донбасса от "оккупации РФ" рассказал командир разведывательного взвода 2-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады Максим Громов. Он рассказал о том, как воспринимают ВСУ жители Донбасса, передает "Диалог.UA".

По его словам, сейчас при переходе линии фронта и представлении местным жителям украинским военным приходится слышать преимущественно негативную реакцию.

- Там есть адекватные люди, но с каждым годом их становится все меньше: выезжают или меняют свои взгляды. Частично я их понимаю, потому что 4 года жить в таком дер**е ... Но лишь отчасти, - сетует военный.

Также командир Громов полагает, что перспектива воссоединения с украинцами, прожившими годы в "оккупации РФ" и тотальной пропаганде, скоро исчезнет.

- По моему мнению, если ближайшие 2-3 года это сделать (вернуть Донбасс) не удастся, не будет ни одного смысла его возвращать. Люди будут верить в свою так называемую "республику". Они устали и не имеют никакого выбора, - пояснил он.

Удивительно, что украинские боевики, нещадно утюжащие Донбасс, несмотря на многочисленные перемирия, задаются еще этим вопросом - почему Донбасс все дальше. Сначала забрать у народа язык и историю, затем лишить пенсий всех жителей огромного региона, заставить проходить унизительные процедуры идентификации личности, после - расстреливать густонаселенный регион и при этом удивляться, почему даже симпатизировавшие Украине жители, смотрят в сторону России - это так по-украински.