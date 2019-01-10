В 2018 году с участием автобусов в ДНР произошло 110 ДТП

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:38:56+03:00

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Республики

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В прошлом году с участием пассажирских автобусов произошло 110 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 55 были травмированы.

- Основными причинами совершения ДТП по вине водителей автобусов является нарушение правил перевозки пассажиров, правил проезда пешеходных переходов, нарушения правил маневрирования, - рассказали в Госавтоинспекции Республики.

В 2018 году сотрудники ГАИ пресекли больше 600 нарушений ПДД водителями автобуса: управление в состоянии опьянения - 16 фактов, управление без соответствующей категории – 6 фактов, 40 фактов перевозки пассажиров водителями, которые не прошли обязательный медицинский осмотр.

- В период с 5 по 30 января Госавтоинспекция усиливает контроль над пассажирскими перевозками. Определяющими целями мероприятий являются профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, - сообщили полицейские. - В ходе проведения мероприятий особое внимание сотрудников ГАИ обращено на техническое состояние автобусов, соблюдение водителями установленных режимов труда и отдыха, уровень их профессиональной подготовки.