За неделю снегопадов из снежных заносов спасены 1600 человек

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:58:10+03:00

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Уже неделю в Республике продолжаются сильные снегопады с умеренным морозом и ветром. За это время порядка 1600 человек было спасено из снежных заносов в ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- Всего за время ликвидации последствий ухудшения погодных условий (с 4 января 2019 года) из снежных заносов силами МЧС освобождено 392 единицы автомобильной техники, 1 592 человека, в том числе 35 детей, — сказано в сообщении.

В спасательном ведомстве добавили, что только за минувшие сутки из снежных заносов было спасено 128 человек и 45 единиц автомобильной техники. Всего за минувшую неделю силами МЧС ДНР расчищены непроходимые участки автодорог протяженностью более 930 км.

- По состоянию на 8:00 10 января 2019 года от МЧС ДНР для расчистки снега на автомобильных дорогах и оказания помощи по извлечению транспортных средств из снежных заносов привлечено 3 единицы инженерной техники, 37 единиц техники повышенной проходимости и 153 человека личного состава, — подчеркнули в МЧС.

"Комсомолка" рассказывала о ситуации с непогодой в первый день снежной метели в Донецке.