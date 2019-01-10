Донецк: На заправках ДНР цена на газ снизилась на 2 рубля

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:25:57+03:00

Стоимость газа не впервые снижается, последний раз - в конце декабря.

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10 января стоимость газа на заправках ДНР снизилась на 2 рубля и составила 24 рубля за литр. Стоимость бензина и дизтоплива осталась без изменений: А-98 – 53 руб./литр А-95 – 49 руб./литр А-92 – 46 руб./литр ДТ – 49 руб./литр, сообщает деловой портал dnr-live

Отметим, что 9 января литр газа стоил 26 рублей. Напомним, 13 декабря 2018 года практически на всех заправках ДНР изменилась стоимость бензина, ДТ и пропана. Стоимость бензина поднялась в среднем на 1 руб., ДТ подорожало на 2 руб. Стоимость литра газа снизилась на 10% и на некоторых ГАЗС цена достигла 26 руб.

Наличие топлива на заправках Республики можно уточнить по телефонам горячей линии ГП «Республиканская топливная компания»: (071) 314-50-90, (066) 100-23-23.

- Интересно, отразится ли это на стоимости проезда? - Интересуется дончанка Елена. - Например, почему бы ему не подешеветь? Ведь когда цены на топливо поднимались, сразу дорожала стоимость проезда.

При этом, стоимость городского проезда в наших маршрутках относительно невысока - 10-11 рублей.