2019-01-10T08:47:14+03:00
Политика

Рождественское перемирие проходит под саундтрек артобстрелов

Сводка с фронта за 9 января
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Обстрелы мирных городов и сел Донбасса не прекращаются.Обстрелы мирных городов и сел Донбасса не прекращаются.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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ВСУ три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Молодежное и Желобок. Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и стрелового оружия. Ситуация на линии фронта в Донбассе остается напряженной. На протяжении среды бои средней интенсивности шли на основных «горячих» направлениях в ДНР, а также в районе трассы «Бахмутка» в ЛНР. Тяжелое вооружение практически не использовалось. Украинские боевики вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В целом, «Рождественское» перемирие сорвалось также, как и все предыдущие, хотя количество обстрелов и их интенсивность заметно снизилась. Первые итоги очередного «перемирия» повели в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— Нами было зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины. С 29 декабря по 8 января о территории ДНР было выпущено 173 единицы боеприпасов, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК и переговорном процессе.

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