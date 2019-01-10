2019-01-10T07:29:58+03:00
Общество

Погода в Донецке и Луганске 10 января: зима не отступает

Снова снег, гололедица и прочие радости зимы ожидают дончан
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Такой снежной зимы дончане давно не помнят. Фото: Евгении КарпачевойТакой снежной зимы дончане давно не помнят. Фото: Евгении Карпачевой
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Многие дончане уже устали от снега, признавая, что давно не помнят такой снежной зимы. Особенно коммунальные работники, которые вынуждены чистить снег круглосуточно. Тем не менее, 10 января в Донецке облачная погода продержится весь день. Мелкий снег, который начнется во второй половине дня, усилится к вечеру. Температура воздуха днем -3°. Кроме того, возможен замерзающий (переохлажденный) туман.

Кстати, в этот день почитается память святых из Никомидии. Наши предки заметили, что погода в этот день указывает на погоду в июле будущего года. Если 10 января случатся снегопады и метели, то в июле будут частые дожди. Если в этот день скирды хлеба были покрыты инеем, это тоже был верный знак того, что будущее лето будет дождливым.

Температура воздуха в ЛНР 10 января будет колебаться от 14 градусов мороза ночью до 2 градусов ниже нуля днем, местами ожидается слабый снег, на дорогах гололедица. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Зато детвора, у которой все еще продолжаются зимние каникулы, радуется такой погоде, осваивая все возможные горки.

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