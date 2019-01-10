2019-01-10T07:11:59+03:00
Политика

Артисты муздрамы устроили представление для маленьких пациентов онкогематологического центра Донецка

Это уже добрая традиция драмтеатра - проведывать деток, находящихся здесь на лечении
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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С Новым годом и Рождеством детей поздравили Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Фото: пресс-служба драмтеатраС Новым годом и Рождеством детей поздравили Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Фото: пресс-служба драмтеатра
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9 января в Донецком детском онкогематологическом центре ИНВХ им. Гусака состоялся традиционный новогодний утренник, организованный ОО «Союз театральных деятелей ДНР». Молодые артисты МДТ имени М.М. Бровуна – Михаил Бовдуй, Анастасия Банникова, Мария Молодова и Юлия Шафир подарили маленьким пациентам волшебную интермедию с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

- Каждый год мы приезжаем в гости к деткам, находящимся на лечении в онкоцентре, чтобы поддержать их и хоть на немного скрасить их больничные будни. Благотворительные мероприятия для социально незащищенных и особенных детей – одно из приоритетных направлений работы СТД ДНР. Мы стараемся, чтобы все маленькие жители Республики не чувствовали себя ущемленными или лишенными насыщенной культурной жизни и счастливого детства, - сказала Председатель СТД ДНР, генеральный директор-художественный руководитель Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна Наталья Волкова.

А по окончании утренника все дети получили наборы для творчества.

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