2019-01-09T20:48:01+03:00
Спорт

На «Донбасс Арене» начал работу каток под открытом небом

Он работает для всех желающих с 11:00 до 20:00 ежедневно. Коньки можно взять на прокат
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: Министерство молодёжи, спорта и туризмаФОТО: Министерство молодёжи, спорта и туризма
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Во время «Прямой линии» с Главой ДНР Денисом Пушилин, которая прошла 27 декабря, Министр молодёжи, спорта и туризма Республик Александр Громаков анонсировал открытие катка на легендарной «Донбасс Арене». Сегодня, 9 января, ледовая арена под открытым небом начала свою работу.

— Сегодня в Донецкой Народной Республике произошло очень интересное событие: мы открыли первый ледовый каток под открытым небом, — сказал Александр Громаков.

Ледовая арена расположилась на парковке возле знаменитого футбольного поля и открыта для всех желающих с 11:00 до 20:00. Если коньков у вас нет, то расстраиваться не стоит, потому что на катке уже в свободном доступе более 20 пар коньков.

Кроме того, ведется строительство еще одного катка. Для любителей лыжного спорта есть хорошие трассы в бывшем парке имени Ленинского комсомола, а с горок возле «Донбасс Арены» детвора может скатиться и на санках.

Напомним, что открытие подобных катков запланировано и в других городах Республики. Уже завтра, 10 января, ледовая арена под открытым небом начнёт работу в Ясиноватой.

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