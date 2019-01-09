В ДНР всё ещё затруднено движение машин в трёх районах Республики

9 Янв. 2019 2019-01-09T19:26:12+03:00

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Погода в Донецкой Народной Республике стабилизировалась, снег уже не сыпет с неба, но работы по устранению последствий непогоды продолжаются. В МЧС продолжают информировать о ситуации на дорогах ДНР.

— На данный момент от МЧС ДНР для расчистки снега на автомобильных дорогах и оказания помощи по извлечению транспортных средств из снежных заносов привлечено 3 единицы инженерной техники, более 15 единиц техники повышенной проходимости и 60 человек личного состава, — рассказали в МЧС Республики.

Движение машин по-прежнему затруднено в трёх районах ДНР:

в Старобешевском р-не: Светлое-Чумаки;

в Амвросиевском р-не: Кутейниково-Русско-Орловка, Кутейниково-Зеркальное, Благодатное-Новопетровское;

в Шахтерском р-не: Мариновка-Дмитровка-Дибровка, Дмитровка-Верхний Кут, Дмитровка-Чугунно-Крепинка, Зрубное-Передериево, Рассыпное-Никишино.

— Всего за время ликвидации последствий ухудшения погодных условий из снежных заносов силами МЧС освобождено около 360 единиц автомобильной техники, около 1,5 тысяч человек, в том числе 32 ребенка, — добавили в МЧС Республики.

За сутки спасатели ДНР вытащили из снежного плена 169 человек, из которых 13 – дети (подробнее).

Напомним, что МЧС и ГАИ Республики обращаются к гражданам с просьбой не покидать города без экстренной необходимости и, по возможности, не использовать личный транспорт пока погода не нормализуется.

На следующие несколько дней в ДНР объявлено штормовое предупреждение (подробнее).

Кроме того, для людей, застрявших в снежной ловушке открыты телефоны горячей линии МЧС ДНР: (062)-342-69-99, 071 342 69 99.