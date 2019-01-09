ВСУ минируют дороги в районе Попасной, подвергая опасности жизни людей

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:56:04+03:00

Донбасс по-прежнему остаётся одной из самых заминированных точек на карте мира

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Вооружённые силы Украины продолжают минирование дорог и полей в Донбассе, чем подвергают опасности не только свои жизни, но и жизни мирных жителей. На данный момент Донбасс остаётся одной из самых заминированных точек на карте мира, и Украина делает всё, чтобы это не изменилось.

— Так, на данный момент активность в этом направлении проявляют подразделения 54-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Попасная, что ставит под угрозу жизнь и безопасность жителей населенного пункта, — сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Отметим, что уже неоднократно наблюдатели ОБСЕ призывали обе стороны начать разминирование земли Донбасса, но ещё ни разу СМИ не удавалось сообщить о том, что ведётся совместная работа Республик и Украины по изъятию мин из земли.

Множественные минно-взрывные заграждения постоянно приводят к трагедиям, как на территории Республик, так и на территории Украины.

Напомним, что командование вооружённых формирований Украины не так давно было вынуждено обратится к представителям международной гуманитарной организации из-за неспособности инженерных подразделений ВСУ составить точные карты собственных минных полей.