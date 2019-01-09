12 ВСУшников попали в больницу с обморожением

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:58:37+03:00

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Зима в Украину пришла, как всегда, неожиданно, а потому подготовится командование Вооружённых сил не смогло, а может и не захотело. Расплачиваться за «неожиданное похолодание» пришлось солдатам. Двенадцать военнослужащих уже попали в больницу.

— В центральную городскую больницу населенного пункта Лисичанск было доставлено и госпитализировано девять военнослужащих 54-й и три военнослужащих 10-й бригады ВСУ с сильным обморожением конечностей, — сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Отметим, что основной причиной очередной трагедии стало халатное отношение командования вооружённых формирований Украины к своим подчинённым, плохие бытовые условия и острая нехватка зимней одежды.

Напомним, что проблемы с материальным обеспечением военнослужащих Украины фиксируются Народной милицией ЛНР уже довольно давно. Улучшений пока нет.