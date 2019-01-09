12 ВСУшников попали в больницу с обморожением
Зима в Украину пришла, как всегда, неожиданно, а потому подготовится командование Вооружённых сил не смогло, а может и не захотело. Расплачиваться за «неожиданное похолодание» пришлось солдатам. Двенадцать военнослужащих уже попали в больницу.
— В центральную городскую больницу населенного пункта Лисичанск было доставлено и госпитализировано девять военнослужащих 54-й и три военнослужащих 10-й бригады ВСУ с сильным обморожением конечностей, — сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
Отметим, что основной причиной очередной трагедии стало халатное отношение командования вооружённых формирований Украины к своим подчинённым, плохие бытовые условия и острая нехватка зимней одежды.
Напомним, что проблемы с материальным обеспечением военнослужащих Украины фиксируются Народной милицией ЛНР уже довольно давно. Улучшений пока нет.