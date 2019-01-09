2019-01-09T15:02:51+03:00
Политика

Сообщение оперативного командование ДНР: НМ ДНР уничтожила украинский беспилотник «Фантом» под Авдеевкой

С его помощью 93-я бригада ВСУ проводила разведку района предстоящих действий
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта waronline.orgФОТО: архив сайта waronline.org
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Украина не отказывается от своих агрессивных намерений и не стремится решить конфликт в Донбассе мирным путём. В очередной раз к таким выводам пришли в Народной милиции ДНР после очередного беспилотника в небе под Авдеевкой.

— Анализ поступающей информации свидетельствует о подготовке командованием украинских оккупационных сил боевой вылазки диверсионно-разведывательной группы в районе северо-восточнее н.п. Авдеевка, — сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Подтверждением этих данных в Народной милиции Республики считают сбитый вчера, 8 января, беспилотный летательный аппарат вооружённых формирований Украины типа «Фантом».

— С использованием данного беспилотника командование 93-й бригады пыталось провести разведку района предстоящих действий, — подчеркнул Даниил Безсонов.

Напомним, несмотря на чёткое соблюдение всех пунктов «Рождественского» перемирия, армия ДНР остаётся в состоянии полной боевой готовности.

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