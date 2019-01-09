2019-01-09T14:03:33+03:00
Политика

За время «Рождественского» перемирия ВСУ выпустили по ДНР 173 боеприпаса

С 29 декабря до 8 января украинская армия 34 раза нарушили установленные договорённости
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые формирования Украины, как и прежде, не соблюдают заключённые договорённости. «Рождественское» перемирие сорвалось также, как и все предыдущие, хотя количество обстрелов и их интенсивность заметно снизилась. Первые итоги очередного «перемирия» повели в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— Нами было зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины. С 29 декабря по 8 января о территории ДНР было выпущено 173 единицы боеприпасов, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК и переговорном процессе.

С момента введения «Рождественского» перемирия был повреждён один жилой дом в ДНР. Информация о пострадавших мирных гражданах не поступала.

Напомним, за минувшие сутки украинская армия пять раз нарушила режим тишины, выпустив по ДНР семь боеприпасов (подробнее).

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