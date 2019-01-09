2019-01-09T13:18:51+03:00
Происшествия

За сутки спасатели ДНР вытащили из снежного плена 169 человек, из которых 13 – дети

Всего за время очистительных и спасательных работ было освобождено 1 464 человека. 30 из них – дети
Цесанна АНТОНЕНКО
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Снег продолжает засыпать Донецкую Народную Республику, но теперь непогода делает небольшие перерывы перед тем, как снова разыграться не на шутку. Сейчас ситуация за окном стабильна, но всего час назад мела метель. МЧС Республики перерывов в работе практически не делают и постепенно подводят итоги спасательных операций.

— С 08:00 8 января 2019 года по предварительным данным из снежных заносов освобождено 30 единиц автомобильной техники, 169 человек, в том числе 13 детей, — рассказали в МЧС ДНР.

При этом за время проведения спасательных операций из снежного плена было освобождено 347 автомобилей, 1 464 человек, в том числе 30 детей.

В общей сложности для очистки дорог привлечено 331 снегоуборочная машина и 605 сотрудников МЧС ДНР.

Напомним, что МЧС и ГАИ Республики обращаются к гражданам с просьбой не покидать города без экстренной необходимости и, по возможности, не использовать личный транспорт пока погода не нормализуется.

Кроме того, для людей, застрявших в снежной ловушке открыты телефоны горячей линии МЧС ДНР: (062)-342-69-99, 071 342 69 99.

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