Спасатели ЛНР освободили из снежного плена 61 человека за сутки

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:15:06+03:00

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Пока погодные условия в Донбассе оставляют желать лучшего, спасатели обеих Народных Республик продолжают очищать дороги и вызволять людей из плена снежной стихии. О работе, проделанной за сутки, отчитались в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

— В результате неблагоприятных погодных условий сотрудниками МЧС ЛНР из снежных заносов было извлечено 18 единиц автотранспортных средств, в которых находился 61 человек, — рассказали в МЧС ЛНР.

На данный момент для очистки дорог и спасения людей задействовано максимально возможное количество сотрудников МЧС и ЖКХ, а также вся имеющаяся техника. Говорить об улучшении погодных условий пока не приходится. Сильный ветер, который уже который день бушуют в ЛНР приводит не только к метелям, но и образованию снежных переметов.

Напомним, что МЧС и ГАИ Республики обращаются к гражданам с просьбой не покидать города без экстренной необходимости и, по возможности, не использовать личный транспорт пока погода не нормализуется.