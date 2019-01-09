Курьез. Из ревности мариуполец отнял у возлюбленной телефон

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:32:23+03:00

Мариуполец приревновал к общению своей девушки в интернете

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23-летняя жительница Кальмиусского района Мариуполя о грабеже заявила в полицию. Об этом сообщили стражи порядка.

- Подозреваемого задержали патрульные. Как выяснили сотрудники полиции, злоумышленником оказался 28-летний приятель девушки. С его слов, он приревновал потерпевшую и решил забрать у нее мобильный, чтобы та не общалась в интернете, - сообщили правоохранители.

Вещественное доказательство изъято и вскоре будет возвращено владелице. По этому факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса (Грабеж). «Ревнивцу» грозит до четырех лет лишения свободы.

Грабежи случаются не только на почве ревности. Недавно за помощью в полицию обратились жительницы, ставшие жертвами незнакомцев. Грабители напали на них и отобрали ценные вещи. Оба задержаны, им грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.