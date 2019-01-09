2019-01-09T10:26:20+03:00
Политика

ВСУ пять раз за сутки обстреляли ДНР. Замечена работа снайперов

По территории Республики выпустили семь единиц различных снарядов
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинская армия продолжает ежедневно нарушать установленное перемирие, однако с приходом праздников, морозов и сильных снегопадов интенсивность обстрелов заметно уменьшилась. За минувшие сутки было зафиксировано пять нарушений режима тишины. Огонь вёлся на всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Доломитное, Ясное, Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

На Горловском направлении отмечена работа снайперов.

Всего по территории Республики выпустили семь боеприпасов, среди которых гранаты РПГ/СПГ и АГС.

На данный момент информация о жертвах или разрушениях не поступала.

Напомним, что с 01:01 29 декабря по донецкому времени в Донбассе установлено «Рождественское» перемирие. Также напомним, что в новогоднюю ночь украинские силовики не обстреливали территорию ДНР.

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